Oostenrijkse telco A1 weet aanvallers na maanden van netwerk te weren

De grootste telecomprovider van Oostenrijk A1 Telekom is maanden bezig geweest om aanvallers te weren die het kantoornetwerk hadden gecompromitteerd. Zo werden op één dag de wachtwoorden van meer dan achtduizend medewerkers gereset, zo laat het bedrijf tegenover Duitse en Oostenrijkse media weten.

De infectie begon vorig jaar november, waarbij servers en systemen van het kantoornetwerk besmet werden. Een maand later werden verschillende geïnfecteerde systemen ontdekt. Het opschonen van het netwerk zou uiteindelijk zo'n zes maanden in beslag nemen, waarbij meer dan honderd specialisten waren betrokken, zo laat Wolfgang Schwabl, CSO van A1, tegenover de Oostenrijkse publieke omroep ORF weten.

Hoe de aanvallers wisten binnen te dringen is onbekend, aldus Schwabl. Er zijn geen aanwijzingen voor spearphishing gevonden, een populaire techniek voor aanvallers die via gerichte e-mails met malafide links of bijlagen organisaties willen compromitteren. Wel lukte het de aanvallers om uiteindelijk domeinbeheerder te worden, zo meldt het Duitse Heise. De aanvallers hadden volgens de CSO interesse in de databases van A1, en gebruikten eerder gekaapte accounts om die in kaart te brengen.

De aanvallers maakten gebruik van veelvoorkomende software, waardoor hun activiteiten niet meteen opvielen. Alleen de manier waarop de software werd gebruikt was opvallend, merkt Schwabl op. Details worden niet door de CSO gegeven. Om de aanvallers van het netwerk te weren werd eind maart besloten om op één dag de wachtwoorden van alle systemen te resetten.

Vanwege de corona-uitbraak werd dit naar 22 mei uitgesteld. Tevens werden wachtwoorden en sleutels van alle servers en diensten vervangen, aldus beveiligingsexpert Christian Haschek die door een klokkenluider over het incident werd geïnformeerd. Schwabl wil de geleerde lessen van de aanval nu voor trainingsdoeleinden gaan inzetten en met andere grote partijen en vitale infrastructuren delen. Wie erachter de aanval zat is onbekend. Volgens de telecomprovider zijn er geen klantgegevens buitgemaakt.