Australische bierbrouwer Lion legt productie stil na 'cyberaanval'

De Australische bierbrouwer Lion heeft na een 'cyberaanval' de volledige bierproductie in Australië stilgelegd. Het is echter nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op 9 juni kwam Lion met een melding dat het te maken had gekregen met een cyberincident en daarop alle it-systemen had uitgeschakeld, wat voor problemen bij sommige klanten en leveranciers zorgde.

In een update over het incident spreekt Lion over een 'cyberaanval' en dat het bezig is om getroffen systemen te herstellen. Om klanten te helpen zijn verschillende handmatige systemen geïntroduceerd, zodat er weer bestellingen kunnen worden aangenomen en uitgeleverd. Het Australische 7News meldt dat de productie in alle Australische brouwerijen van Lion is stilgelegd. Het bedrijf laat echter weten dat het nog voldoende voorraad heeft om aan de vraag te voldoen.

"Deze aanval had niet op een erger moment voor Lion kunnen komen, met name voor onze gewaardeerde pub- en clubklanten, die in een vroeg herstel zijn na de sluitingen vanwege corona", aldus een verklaring van de bierbrouwer. "Deze aanval heeft invloed op cruciale aspecten van het brouwproces. We beheren verschillende grootschalige brouwerijen die zeer afhankelijk zijn van it." Naast het bier is ook de tak van Lion die zuivel- en vruchtdranken aanbiedt getroffen.