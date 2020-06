Minister: Defensie kan beveiliging kritieke systemen door personeelstekort niet jaarlijks testen

Het is wegens een tekort aan personeel niet mogelijk voor Defensie om de beveiliging van kritieke systemen jaarlijks te testen, zo heeft minister Bijleveld van Defensie laten weten. De minister reageerde op vragen van het CDA en VVD over een onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer.

In april publiceerde de Rekenkamer een rapport waarin werd gesteld dat de grenstoezichtsystemen van de Marechaussee op Schiphol onvoldoende beveiligd zijn en bij een mogelijke aanval onbruikbaar zouden kunnen worden. Daardoor kan de continuïteit van het grenstoezicht en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens in het geding komen.

Volgens de Rekenkamer beschikt Defensie over de kennis en kunde om it-beveiligingstesten uit te voeren. In het Defensiebeveiligingsbeleid staat dat deze testen jaarlijks moeten plaatsvinden. Bij twee van de drie grenstoezichtsystemen bleek de beveiliging nog nooit te zijn getest. Het selfservicesysteem van Justitie en Veiligheid was één keer getest, maar deze test was veel beperkter dan gepland.

Hierdoor bestaat volgens de Rekenkamer het risico dat aanvallers misbruik maken van onopgemerkte kwetsbaarheden in de drie it-systemen. Niet alleen blijkt dat de voorgeschreven jaarlijkse beveiligingstesten in de praktijk in zeer beperkte mate plaatsvinden, ook de opvolging van de aanbevelingen laat te wensen over, zo stelt het rapport.

VVD-Kamerleden Dam en Van Helvert vroegen minister Bijleveld waarom de beveiliging van grote systemen maar eens per drie jaar wordt uitgevoerd en of een dergelijke periode wenselijk is. Daarop antwoordt de minister dat Defensie op dit moment niet over voldoende personeel beschikt om vaker te testen.

"Het verhogen van de testfrequentie van alle kritieke systemen naar één keer per jaar betekent dat de huidige personele en materiële cybersecurityonderzoekscapaciteit nagenoeg moet worden verdubbeld. Omdat Defensie concurreert met andere partijen op de arbeidsmarkt bij de werving van dit specialistisch personeel is dat niet haalbaar", aldus Bijleveld.

De minister voegt toe dat reguliere beveiligingstesten niet het enige middel zijn om de weerbaarheid van de it-systemen te waarborgen. "Op basis van de inlichtingencapaciteit treft Defensie gericht beveiligingsmaatregelen. Daarnaast is het patchmanagementproces (het regelmatig doorvoeren van belangrijke softwareupdates) belangrijk voor het beperken van risico's van kwetsbaarheden in systemen", stelt Bijleveld.

In een reactie op het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer had de minister al laten weten dat voor de veertien kritieke systemen van Defensie, waar het grenstoezichtsysteem onderdeel van uitmaakt, besloten is dat zij elke drie jaar opnieuw de goedkeuringsprocedure moeten doorlopen. "Het grote aantal systemen, de beperkte personele capaciteit om te kunnen testen en de tijd die benodigd is om alle bevindingen te kunnen opvolgen maken dat het verhogen van deze frequentie op korte termijn niet haalbaar is", zo reageerde de minister.