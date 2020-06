Apeldoornse landbouwdistributeur Royal Reesink slachtoffer van ransomware

De Apeldoornse landbouwdistributeur Royal Reesink is op 3 juni slachtoffer van ransomware geworden, zo heeft het bedrijf via de eigen website bekendgemaakt. Aanvallers wisten bestanden op een groot deel van de systemen te versleutelen. "Er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om de gevolgen van de aanval te beperken. Alle netwerkaansluitingen zijn direct afgesloten om verspreiding te voorkomen", aldus het bedrijf.

Het afsluiten van systemen had gevolgen voor medewerkers, die hierdoor nauwelijks konden werken. "We konden niks doen, zelfs niet mailen. Het is heel vervelend voor de medewerkers. We zijn aan het opkrabbelen van de coronacrisis en krijgen nu dit. Er is een hoop onbegrip en frustratie over waarom mensen dit doen", zegt communicatiemanager Judith Dijkstra tegenover de Stentor. De woordvoerder kon nog niet laten weten of er losgeld aan de aanvallers was betaald.

Nadat de systemen waren uitgeschakeld werd de afgelopen dagen met een team van interne en externe beveiligingsexperts begonnen om die weer op een gecontroleerde en veilige manier op te starten. "Dat is ondertussen voor het grootste deel gelukt en de connectiviteit met de belangrijke relaties is weer hersteld", verklaart Royal Reesink.

Het bedrijf is een internationale distributeur van onder meer landbouwmachines en heeft 35 bedrijven in tien landen. Daarvan werd zeventig procent door de aanval geraakt, meldt de Volkskrant. Vorig jaar bedroeg de omzet bijna 1 miljard euro. Hoe groot de financiële schade is kan het bedrijf nog niet zeggen. Ook is nog onbekend hoe de aanvallers wisten binnen te dringen.