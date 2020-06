Belgische privacytoezichthouder onderzoekt slimme camera's aan de kust

De Belgische privacytoezichthouder GBA gaat een onderzoek starten naar plannen van Belgische kustgemeenten om een netwerk van 250 slimme camera's te installeren. Daarmee moet de toestroom van toeristen worden gemonitord. De camera's kunnen het aantal mensen binnen een bepaald gebied tellen. Op deze manier kan er een "druktekaart" voor de hele kust worden opgesteld.

"Op het eerste gezicht lijkt dit project ons een verhoogd risico voor individuen met zich mee te brengen. Het is daarom onze plicht als Gegevensbeschermingsautoriteit om dit initiatief nader te bekijken", zegt David Stevens, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De toezichthouder wil nu weten hoe de camera's precies werken en hoe de onderliggende technologie ervoor zorgt dat mensen alleen worden geteld en niet geïdentificeerd.

De GBA heeft ook vragen over de proportionaliteit van de maatregel. Zouden er bijvoorbeeld geen minder ingrijpende manieren zijn om mensen aan de kust te tellen. Daarnaast wil de toezichthouder weten of er een effectbeoordeling is uitgevoerd. Daarmee kan worden nagegaan of een gegevensverwerking niet te riskant is voor de rechten en vrijheden van personen en welke maatregelen er kunnen worden genomen om de risico's te beperken. Mocht uit de antwoorden blijken dat de privacy wordt geschonden kan de GBA een sanctie opleggen.

De regio Westtoer in West-Vlaanderen laat weten dat het systeem geen beelden bewaart, verstuurt of opslaat. "De data worden zonder menselijke tussenkomst omgezet in een druktekaart voor de kust", aldus een reactie van de regio tegenover de Belgische krant De Tijd. De druktekaart zal later op de website van de Belgische kust zijn te vinden.