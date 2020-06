NCSC adviseert Nederlandse bedrijven om Exim-mailservers te patchen

In Nederland zijn nog grote aantallen kwetsbare Exim-mailservers en het is daarom belangrijk dat bedrijven hun systemen updaten, zo adviseert het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De mailservers bevatten een kwetsbaarheid waar actief misbruik van wordt gemaakt, aldus de overheidsinstantie.

Eerder waarschuwden ook de Amerikaanse geheime dienst NSA en het Canadese Centre for Cyber Security (CCCS) voor actief misbruik van een bekende kwetsbaarheid in Exim. Op 5 juni vorig jaar verscheen er een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in de populaire mailserversoftware waardoor een aanvaller op afstand commando's met rootrechten op de mailserver kan uitvoeren. Alleen het versturen van een speciaal geprepareerde e-mail is voldoende voor een aanvaller om software te installeren, data aan te passen en nieuwe accounts aan te maken.

Volgens de NSA maakt de Russische inlichtingendienst GRU sinds vorig jaar augustus misbruik van de kwetsbaarheid om mailservers te compromitteren. Begin juni kwam de Canadese overheid met een waarschuwing dat de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2019-10149, nog altijd werd aangevallen.

Ook in Nederland lopen organisaties risico. "Er zijn in Nederland nog grote aantallen Exim-installaties in gebruik waarop de patch van vorig jaar nog niet is geïnstalleerd", zo laat het NCSC vandaag weten. "Misbruik van kwetsbare Exim-servers is ook in Nederland niet uit te sluiten." Bedrijven en organisaties worden dan ook geadviseerd om de beveiligingsupdate te installeren.