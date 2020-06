Celstraf voor man die inbrak op website en tegen betaling lek wilde verhelpen

Een 28-jarige man uit Den Haag die inbrak op de website van een Haagse huisartsenpost en aanbood om de gebruikte kwetsbaarheid tegen betaling te verhelpen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan één voorwaardelijk. Zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld.

Het incident vond plaats in augustus 2017. De directeur van de huisartsenpost wordt gebeld dat zijn website lek is en er toegang is verkregen tot de persoonlijke gegevens van bij de praktijk aangesloten huisartsen. Het gaat om e-mail-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankrekeningnummers. Niet veel later ontvangt de directeur een offerte om het beveiligingslek voor een bedrag tussen de 16.500 en 23.000 euro te verhelpen.

De offerte is voorzien van de opmerking dat er waarschijnlijk een boete betaald zal moeten worden wanneer het beveiligingslek openbaar wordt en er flinke reputatieschade zal plaatsvinden. "De directeur vindt deze vorm van 'acquisitie' te ver gaan en stapt naar de politie", zo liet het OM eerder weten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man in een WhatsApp-bericht aan zijn vrouw bekend op de website te hebben ingebroken.

Twee weken geleden tijdens de zitting verklaarde de man dat hij afwist van het datalek bij de huisartsenpost, maar ontkende te hebben ingebroken, zo meldt Omroep West. Hoe hij van de inbraak wist wilde hij niet zeggen. Naar eigen zeggen informeerde hij de huisartsenpost om te voorkomen dat de gegevens in verkeerde handen terecht zouden komen.

De advocaat van de man, die zichzelf als ethisch hacker profileert, vroeg om vrijspraak voor zijn cliënt. De man zou alleen maar goede bedoelingen hebben gehad. De rechter gaat daar niet in mee en oordeelt dat de man schuldig is. Naast de gevangenisstraf moet hij ook zijn laptop waarmee op de website werd ingebroken afstaan.