Vijf jaar cel voor Amerikaan die websites met ddos-aanvallen afperste

Een 40-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en het betalen van een schadevergoeding van 520.000 dollar voor het afpersen van verschillende websites met ddos-aanvallen. De man was in 2013 al eens wegens fraude veroordeeld in Canada en had het voorzien op juridische websites die berichten over deze veroordeling hadden gepubliceerd.

In eerste instantie benaderde hij de websites met het verzoek om alle berichtgeving waarin zijn naam voorkwam te verwijderen. De man verklaarde dat hij dezelfde naam had als de veroordeelde en dat dit zijn leveren ruïneerde. Wanneer de websites dit weigerden probeerde hij ze om te kopen. Dit escaleerde vervolgens naar het dreigen met bommeldingen en het aanvallen van de websites.

De man, die begin dit jaar via een "plea" overeenkomst schuld bekende, maakte van verschillende ddos-diensten gebruik om de websites aan te vallen. De aangevallen websites werden vaak na een succesvolle aanval gebeld, waarbij de man met nieuwe aanvallen dreigde. Om de aanvallen te stoppen besloten de meeste websites de artikelen waarin de man werd genoemd te verwijderen. Onder ander Leagle.com, het Australische Faifax Media5, The Metro News, de Canadese publieke omroep en Canada.com waren doelwit van de man.