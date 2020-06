Duitsland lanceert deze week bluetooth corona-app voor contactonderzoek

De Duitse overheid lanceert deze week een bluetooth corona-app voor contactonderzoek, zo heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn tegenover de ARD laten weten. Volgen sommige berichten in de Duitse media zou de app morgen al uitkomen, maar dat wilde Spahn niet bevestigen.

In eerste instantie was de Duitse overheid van plan om gegevens die via de corona-app worden verzameld centraal op te slaan, maar na kritiek van verschillende Duitse expertorganisaties werd daar vanaf gezien. Daarnaast werkte deze gecentraliseerde corona-app niet goed met iPhones. Apple staat namelijk niet toe dat apps die in de achtergrond draaien van bluetooth gebruik kunnen maken. Om dit voor corona-apps mogelijk te maken is een API ontwikkeld. Die werkt echter alleen met gedecentraliseerde corona-apps.

Spahn benadrukte dat de corona-app een verschil kan gaan maken voor het contactonderzoek en dat gegevens niet centraal worden opgeslagen. Gebruikers die worden gewaarschuwd dat ze de afgelopen twee weken in contact zijn gekomen met een coronapatiënt krijgen niet de identiteit van deze persoon te zien, ging de minister verder. "Het is een belangrijk instrument dat de infectieketen kan doorbreken", merkte Spahn op.

Op de vraag of bluetooth wel voor contactonderzoek is geschikt stelde de minister dat er wordt gekeken naar de sterkte van het bluetooth-signaal en dat de implementatie hiervan ervoor heeft gezorgd dat de app iets langer op zich heeft laten wachten. Volgens de Duitse minister van Justitie Christine Lambrecht is het niet nodig om aparte wetgeving voor de app in te voeren, zoals de oppositie had gevraagd. De broncode van de app wordt openbaar en burgers zijn niet verplicht de app te gebruiken. Daarnaast kunnen burgers de app zelf verwijderen. Het is dan ook niet nodig om vast te legen hoe lang de app zal worden gebruikt voor het contactonderzoek, aldus Lambrecht.