Datalek Belgisch Federaal Planbureau na inbraak op website

Het Belgische Federaal Planbureau (FPB), een overheidsinstelling die onderzoek doet naar economische, sociale en milieubeleidskwesties, is getroffen door een datalek nadat er is ingebroken op de website. Een aanvaller wist op 8 juni op de website in te breken en daar persoonsgegevens te stelen.

"De website van het Federaal Planbureau was het doelwit van een gegevensdiefstal. Persoonsgegevens die zich in de distributielijst en in de registratie van onze activiteiten bevinden, zijn op 8 juni 2020 gestolen", aldus een verklaring van het Planbureau. De distributielijst is een mailinglist waarmee ingeschreven mensen en organisaties worden geïnformeerd over nieuwe publicaties van het Planbureau. Tevens gaat het om gegevens van personen die zich voor activiteiten van het FPB hadden ingeschreven.

Personen die zich voor de mailinglist of activiteiten hadden aangemeld worden door het Federaal Planbureau gewaarschuwd om alert te zijn op phishingmails die van het FPB afkomstig lijken. Hoe de aanvallers op de website konden inbreken is niet bekendgemaakt.