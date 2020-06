Opnieuw Kamervragen over beveiligingslek Infectieradar

Er zijn opnieuw Kamervragen aan minister De Jonge van Volksgezondheid gesteld over het beveiligingslek in Infectieradar waardoor eenvoudig medische gegevens van deelnemers konden worden bekeken. VVD-Kamerlid Veldman wil opheldering van de minister, nadat die liet weten dat de ontwikkelaar op de hoogte van het beveiligingslek was, terwijl de ontwikkelaar dit op zijn beurt ontkende. Eerder vroeg ook GroenLinks al om opheldering.

Door een kwetsbaarheid in de vragenformulierapplicatie van Infectieradar bleek het zeer eenvoudig om medische gegevens van andere gebruikers in te zien. De minister maakte vorige week bekend dat de ontwikkelaar wist van het beveiligingslek en was gevraagd om dit te verhelpen. Dit was echter niet gebeurd en doordat er geen "dubbelcheck" had plaatsgevonden was het beveiligingslek niet verholpen, aldus De Jonge. Formdesk, het softwarebedrijf waarvan de vragenformulierapplicatie door Infectieradar wordt gebruikt, liet in een reactie weten dat de kwetsbaarheid niet eerder aan het licht was gekomen en ook niet bij het bedrijf was gemeld.

"Hoe beoordeelt u de uitspraken van Formdesk dat de kwetsbaarheid niet eerder aan het licht is gekomen en ook niet aan Formdesk teruggekoppeld is?", vraagt Veldman, die tevens wil weten welke andere kwetsbaarheden bij de veiligheidscheck van Infectieradar aan het licht zijn gekomen. Minister De Jonge moet daarnaast duidelijk maken hoe hij het vertrouwen van gebruikers gaat herstellen.

Veldman wil ook duidelijkheid of het datalek gevolgen gaat hebben op de bereidheid van mensen om zich voor het donorregister te registreren. "Heeft het datalek in de infectieradar ook effect op alle Nederlanders boven de 18 jaar die hun keuze met het oog op het registreren in het nieuwe donorregister nog moeten maken? Met andere woorden: heeft dit datalek een negatief effect op de bereidheid van de mensen om zich te registreren?", aldus het Kamerlid. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.