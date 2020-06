Dating-apps lekken 845 gigabyte aan gevoelige foto's en berichten

Verschillende dating-apps, onder andere gericht op mensen met soa's en trio's, hebben 845 gigabyte aan gevoelige data gelekt. Het gaat om naaktfoto's en -filmpjes, audioberichten, privéchats, gebruikersnamen, financiële gegevens en persoonlijke details zoals e-mailadressen, geboortedata en echte namen. De data was voor iedereen op internet toegankelijk, zo ontdekten onderzoekers Noam Rotem en Ran Locar van vpnMentor.

De dating-apps, met namen als Herpes Dating, BBW Dating en 3somes, zijn allemaal ontwikkeld door een ontwikkelaar met de naam "Cheng Du New Tech Zone". De apps maken gebruik van Amazon S3-buckets voor de opslag van gegevens. Via een S3-bucket kunnen organisaties allerlei gegevens in de cloud van Amazon opslaan. Standaard staan S3-buckets zo ingesteld dat ze niet voor onbevoegden toegankelijk zijn. In dit geval waren de instellingen aangepast waardoor de buckets wel voor iedereen benaderbaar waren.

Het ging in totaal om meer dan twintig miljoen bestanden. Hoeveel gebruikers door het datalek zijn getroffen is niet precies duidelijk, maar de onderzoekers schatten dat het in de honderdduizenden loopt. Naast gegevens van gebruikers vonden de onderzoekers ook adminwachtwoorden waarmee de Amazon Web Services-infrastructuur van de apps kon worden gecompromitteerd. De onbeveiligde S3-buckets werden op 24 mei ontdekt. De onderzoekers waarschuwden de ontwikkelaar op 26 mei en een dag later waren alle S3-buckets beveiligd.