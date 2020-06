Adobe voorziet Acrobat DC van Protected Mode-sandbox

Adobe heeft Acrobat DC voorzien van Protected Mode, een sandbox die gebruikers tegen malafide pdf-documenten moet beschermen. De beveiligingsmaatregel, die gebruikers nog wel zelf moeten inschakelen, werd tien jaar geleden al aan Acrobat Reader toegevoegd en maakt misbruik van kwetsbaarheden in de pdf-lezer lastiger.

Het pdf-formaat biedt allerlei mogelijkheden, zoals het embedden van bestanden en uitvoeren van scripts. Met Protected Mode worden documenten en applicatiecode in een sandbox geladen. Wanneer de pdf-lezer een bepaalde actie wil uitvoeren die niet in de sandbox is toegestaan, zoals het schrijven naar de tijdelijke folder van de gebruiker of het starten van een bijlage in het pdf-document via een externe applicatie, wordt er gebruikgemaakt van een "broker proces". Dit proces beoordeelt welke acties wel en niet zijn toegestaan, om zo toegang tot gevaarlijke functionaliteiten te voorkomen.

Om het systeem van een gebruiker succesvol aan te vallen moet een aanvaller niet alleen een kwetsbaarheid in de pdf-lezer hebben, maar ook uit de sandbox zien te breken. Dit maakt misbruik van de pdf-lezer veel lastiger. De afgelopen jaren zijn er geen aanvallen bekend geworden waarbij er gebruik werd gemaakt van kwetsbaarheden in de pdf-lezers van Adobe.

De Protected Mode van Acrobat DC is op het moment alleen beschikbaar voor de Windowsversie en moet door gebruikers zelf worden ingeschakeld. De reden dat de beveiligingsmaatregel niet standaard staat ingeschakeld heeft te maken met mogelijke compatibiliteitsproblemen met bestaande configuraties en policies in de omgevingen van klanten, aldus Adobes Chris Parkerson.

De optie is echter eenvoudig in te stellen via: Edit > Preferences > Security (Enhanced) en dan Enable Protected Mode at startup (Preview) te selecteren. Een andere mogelijkheid is het instellen van een registersleutel. Wanneer de beveiligingsmaatregel naar andere platformen komt is nog niet bekend.