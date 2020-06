Facebook introduceert betaalfunctie voor WhatsApp-gebruikers in Brazilië

Facebook heeft voor WhatsApp-gebruikers in Brazilië een betaalfunctie geïntroduceerd waardoor die vanuit de chatapplicatie aankopen kunnen doen en geld kunnen overmaken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de betaalkaartgegevens die aan WhatsApp worden toegevoegd ook binnen andere Facebook-apps zijn te gebruiken, zo heeft Facebook bekendgemaakt.

Voor het uitvoeren van de transacties via WhatsApp wordt er gebruikgemaakt van de betaaldienst Facebook Pay. De dienst is al in tientallen landen beschikbaar, maar het is voor het eerst dat Facebook Pay wordt gekoppeld aan WhatsApp. Gebruikers kunnen in de chatapplicatie een betaalkaart toevoegen en vervolgens betalingen uitvoeren of ontvangen.

Om ongeautoriseerde transacties te voorkomen moeten gebruikers wel een zescijferige pincode opgeven of zichzelf via een vingerafdruk authenticeren. Daarnaast is het niet mogelijk om betalingen via WhatsApp Web en WhatsApp Desktop uit te voeren. Het overmaken van geld of doen van aankopen is gratis voor gebruikers. Bedrijven betalen een bedrag voor het verwerken van de transactie. In de toekomst wil Facebook dat de toegevoegde betaalkaartgegevens in alle apps van de sociale netwerksite zijn te gebruiken.