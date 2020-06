Amnesty: corona-apps Bahrein, Koeweit en Noorwegen groot privacyrisico

De corona-apps van Bahrein, Koeweit en Noorwegen volgen gebruikers in real-time en vormen daarmee een groot risico voor de privacy, aldus Amnesty International, dat de apps zelfs als massasurveillancetools bestempelt. De Noorse autoriteiten zijn inmiddels met hun app gestopt.

Amnesty onderzocht elf apps die door Algerije, Bahrein, Frankrijk, IJsland, Israël, Koeweit, Libanon, Noorwegen, Qatar, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten voor contactonderzoek worden ingezet. De apps van Bahrein, Koeweit en Noorwegen, die gebruikmaken van bluetooth en gps, verzamelen de bewegingen van gebruikers in real-time. Een methode die volgens Amnesty zeer waarschijnlijk niet noodzakelijk en proportioneel is in reactie op de bestrijding van het coronavirus.

Zowel de apps van Bahrein en Koeweit zijn te pairen met een bluetooth-armband. Zo kan worden gekeken of de gebruiker in de buurt van zijn telefoon is en zich aan de quarantainemaatregelen houdt. De corona-app van Koeweit controleert geregeld de afstand tussen de bluetooth-armband en het apparaat, waarbij de locatiegegevens elke tien minuten naar een centrale server worden geüpload. In Bahrein is het dragen van de bluetooth-armband verplicht voor mensen die in thuisquarantaine zitten.

Dat Noorwegen is gestopt met de corona-app noemt Amnesty een overwinning voor de privacy. "Er zijn betere opties beschikbaar die de noodzaak tussen het traceren van het virus en privacy balanceren, en we hopen dat de autoriteiten deze kans pakken om dat ook te doen", aldus de mensenrechtenorganisatie.

Afsluitend laat Amnesty weten dat het belangrijk is dat corona-apps aan de mensenrechten voldoen en dat er zo min mogelijk data wordt verzameld. Verder moet verzamelde data beveiligd worden opgeslagen en niet voor andere doeleinden worden ingezet of met derde partijen worden gedeeld. Tevens moet het gebruik van een corona-app vrijwillig zijn.