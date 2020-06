IoT-apparaten kwetsbaar door kritieke kwetsbaarheden in veelgebruikte library

Tal van Internet of Things-apparaten en andere op internet aangesloten apparatuur zijn kwetsbaar voor aanvallen door verschillende kritieke kwetsbaarheden in een veelgebruikte library. De problemen zijn aanwezig in de tcp/ip-library van softwarebedrijf Treck. Fabrikanten gebruiken deze library om hun apparaten verbinding met internet te laten maken.

Volgens onderzoekers van securitybedrijf JSOF wordt de kwetsbare library al twintig jaar gebruikt voor medische apparatuur, industriële toepassingen, elektriciteitsnetwerken, transportsystemen en tal van andere sectoren en apparaten, maar ook voor producten als printers en routers. In totaal vonden de onderzoekers negentien kwetsbaarheden die ze de naam "Ripple20" gaven, waarmee het in het ergste geval mogelijk is om systemen op afstand over te nemen. Ook is het mogelijk om apparaten via een denial of service uit te schakelen of vertrouwelijke informatie te stelen.

Twee van de kwetsbaarheden zijn op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst beoordeeld met een 10. Door het versturen van speciaal geprepareerde ipv4- of ipv6-pakketten is het door deze beveiligingslekken mogelijk om op afstand code uit te voeren. JSOF heeft Treck over de kwetsbaarheden geïnformeerd. Het softwarebedrijf heeft inmiddels beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt. Fabrikanten moeten die updates in hun eigen software verwerken en onder gebruikers uitrollen.

Onder andere producten van Caterpillar, HP, Intel, Rockwell, Sandia National Labs, Schneider Electric en HCL Tech zijn kwetsbaar. In het geval van bijvoorbeeld Cisco, Philips, Broadcom, Marvell, Honeywell en General Electric is nog niet duidelijk of die risico lopen.

De onderzoekers merken op dat het al lastig was voor sommige leveranciers om te patchen, maar dat het nog veel lastiger of zelfs onmogelijk voor eindgebruikers kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer de library zich op een fysiek gescheiden onderdeel bevindt of wanneer het bedrijf dat het onderdeel leverde niet meer bestaat. Deze gebruikers moeten aanvullende maatregelen nemen, zoals het uitschakelen van IP-tunneling, blokkeren van ongebruikte ICMP-controlberichten en het toepassen van netwerksegmentatie.

Daarnaast kan het zijn dat niet alle leveranciers weten dat ze kwetsbare library gebruiken. Dit komt doordat de library ook in andere software is verwerkt, waardoor fabrikanten niet weten dat de kwetsbare code in hun apparatuur aanwezig is. De onderzoekers stellen dat mogelijk miljarden apparaten risico lopen. Tijdens de komende Black Hat USA-conferentie in augustus zullen de onderzoekers meer informatie over de kwetsbaarheden geven.