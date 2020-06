Postbank vervangt 12 miljoen bankpassen nadat medewerkers master key stelen

De Zuid-Afrikaanse Postbank heeft besloten om 12 miljoen bankpassen te vervangen nadat medewerkers de master key wisten te stelen. Het gaat om een 36-cijferige code waarmee het mogelijk is om rekeningen over te nemen, saldo's aan te passen en transacties te manipuleren, zo meldt de Sunday Times op basis van bankrapporten. Ook wordt de master key gebruikt voor het genereren van sleutels voor de bankpassen van klanten en de passen waarmee uitkeringsgerechtigden hun uitkering kunnen opnemen.

Volgens de krant was de diefstal mogelijk doordat de master key bij een oud datacenter van de bank werd geprint, waarna die door medewerkers werd gestolen. Vervolgens zou er met de master key omgerekend 2,9 miljoen euro zijn buitgemaakt van de rekeningen van mensen die een uitkering ontvangen. Via 25.000 frauduleuze transacties die van maart 2018 tot en met december 2019 plaatsvonden kon het geld worden gestolen, zo blijkt uit de bankrapporten die de Sunday Times in handen kreeg.

Vanwege het incident moet de Postbank nu alle gecompromitteerde passen vervangen waarvan de sleutel via de gestolen master key is gegenereerd. De kosten van de vervangingsoperatie worden geschat op omgerekend ruim 51 miljoen euro.

Een beveiligingsonderzoeker laat tegenover ZDNet weten dat corrupte medewerkers waarschijnlijk toegang tot de Host Master Key (HMK) hebben gekregen. "De HMK is de key die alle keys beschermt, waarmee in een mainframe-architectuur de pincodes van betaalpassen zijn te benaderen, toegangscodes voor internetbankieren, klantgegevens, creditcards."

De HMK zou daarnaast tegen fysieke toegang moeten zijn beschermd, waarbij niet één persoon toegang heeft, maar dit is verdeeld over meerdere betrouwbare personen. De key zou dan ook alleen kunnen worden gestolen wanneer alle medewerkers waarover de toegang is verdeeld corrupt zijn. Om dergelijke fraude te voorkomen worden zowel de key als de mensen die er toegang toe hebben periodiek vervangen, aldus de onderzoeker.