Slachtoffers qr-codefraude voor duizenden euro's bestolen

Verschillende mensen in Tilburg zijn via qr-codefraude voor duizenden euro's bestolen, zo laat de politie vandaag weten. De daders sloegen onder andere toe bij het station van Tilburg en wisten een taxichauffeur op te lichten. Meestal werden de slachtoffers om hulp gevraagd, bijvoorbeeld om een klein bedrag voor te schieten voor het afrekenen van een parkeerkaartje, het opladen van een OV-chipkaart, het betalen van een treinkaartje of het afrekenen van een taxirit, aldus de politie.

Slachtoffers wordt gevraagd om met hun telefoon een qr-code op het toestel van de oplichter te scannen. Ook komt het voor dat de oplichter de telefoon pakt en doet alsof hij zijn bankrekening intoetst, maar in werkelijkheid zelf de qr-code scant. Zo wordt de telefoon van de oplichter toegevoegd aan de betaalapp van het slachtoffer. Dit is alleen mogelijk bij ING-klanten.

"Meestal heeft dader de toegangscode al afgekeken of het slachtoffer let in de verwarring niet op. Gevolg: oplichter krijgt toegang tot de betaalapp van slachtoffer met alle gevolgen van dien", zo stelt de politie. Bij vier slachtoffers in Tilburg konden zo duizenden euro's van hun rekeningen worden gehaald. Beelden van de verdachten worden aanstaande maandag 22 juni in het programma Bureau Brabant getoond. In maart van dit jaar waarschuwde de politie ook al om geen qr-codes van onbekenden te scannen. Toen waren er meerdere mensen in Zeeland slachtoffer van qr-codefraude geworden.