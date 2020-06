Rusland heft blokkade op van versleutelde chat-app Telegram

Rusland heft de blokkade op van de versleutelde chat-app Telegram, die sinds april 2018 van kracht was, zo heeft de Russische telecomtoezichthouder Roskomnadzor vandaag op de eigen website bekendgemaakt. De blokkade werd ingesteld omdat Telegram de Russische geheime dienst FSB geen toegang wilde geven tot de inhoud van chatberichten.

Om de blokkade te omzeilen maakte Telegram gebruik van een techniek genaamd domain fronting. Hierdoor lijkt het verkeer van gebruikers naar bijvoorbeeld Amazon, Google of Microsoft te gaan, terwijl het in werkelijkheid naar de Telegram-servers gaat. Het blokkeren van deze partijen zou grote gevolgen hebben. Toch werden ip-adressen van Amazon en Google door de toezichthouder op een blacklist geplaatst. De techbedrijven stopten niet veel later met het aanbieden van de techniek. Via vpn- en proxydiensten bleef Telegram wel gewoon werken.

Volgens Roskomnadzor heeft Telegram-ceo Pavel Durov laten weten bereid te zijn om terrorisme en extremisme te bestrijden, waarop is besloten de blokkade op te heffen. Verdere details worden niet door de toezichthouder gegeven. Durov heeft zelf nog niet op de aankondiging gereageerd.