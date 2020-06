Duitse bluetooth corona-app bijna 10 miljoen keer gedownload

De bluetooth corona-app van de Duitse overheid is sinds de lancering op 16 juni bijna 10 miljoen keer gedownload, zo meldt het Duitse RIVM vandaag via Twitter. Gisterenochtend stond de teller nog op 7,9 miljoen, terwijl op woensdag de 6,5 miljoen werd gepasseerd. De cijfers van de Google Play Store zijn nog altijd niet bijgewerkt, aangezien daar al een aantal dagen wordt weergegeven dat de app meer dan 1 miljoen downloads heeft./p>

Wel hebben inmiddels 37.000 Androidgebruikers de app op een schaal van 1 tot en met 5 met een 4,4 beoordeeld. De iOS-versie telt 32.000 beoordelingen met een gemiddelde score van 4,8. De app wordt met name geprezen voor het goede ontwerp en de duidelijke uitleg aan gebruikers. Ook de leesbaarheid van het privacybeleid wordt als groot pluspunt genoemd. Vooralsnog is de app alleen in de Duitse appstores beschikbaar, maar dit zal later worden veranderd.

Tijdens de lancering van de "Corona-Warn-App" werd ook de broncode openbaar gemaakt. De Androidversie van de app is echter niet beschikbaar als APK en er zijn op dit moment ook geen plannen om de app via andere appstores zoals F-Droid aan te bieden. De reden hiervoor is dat de app Google Play vereist. "Door de app via de Google Play Store aan te bieden weten we zeker dat we aan alle vereisten voor de app voldoen", zo laten de ontwikkelaars weten. Die merken op dat er wel wordt gekeken of de app kan worden aangepast, zodat die ook als los APK-bestand kan worden aangeboden.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM en beheerder van de app, is blij met de cijfers. "De CoronaWarnApp is succesvol begonnen. De app wordt met elke gebruiker nuttiger, dus is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen", aldus de instantie op Twitter.