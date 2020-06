Voormalig Pentagon-analist veroordeeld voor lekken van gevoelige informatie

Een 31-jarige Amerikaanse man die bij het Defense Intelligence Agency (DIA) van het Amerikaanse ministerie van Defensie werkte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden wegens het lekken van gevoelige informatie aan twee journalisten, waarvan één zijn vriendin was.

De verdachte werkte van februari 2018 tot oktober 2019 als terrorismebestrijdingsanalist voor het DIA. In die rol had hij toegang tot informatie die was geclassificeerd als Top Secret en Sensitive Compartmented Information. In de lente en zomer van 2018 publiceerde een journalist van CNBC acht artikelen met vertrouwelijke defensie-informatie. De journalist was de vriendin van de verdachte, die van januari 2018 tot november 2018 samenwoonden, zo meldt The New York Times.

Het Amerikaanse minister van Justitie laat weten dat de twee elkaar op Twitter volgden en de analist zeker twee keer een tweet van de journalist over een nieuwe publicatie met vertrouwelijke defensie-informatie retweette. In april 2018 kwam de analist via zijn vriendin in contact met een tweede journalist.

Eind april 2018 ontving de analist een privébericht op Twitter van zijn vriendin met het verzoek om deze tweede journalist te helpen, waarop hij bevestigend reageerde. Een aantal dagen nadat de twee via Twitter hadden gecommuniceerd zocht de analist op vertrouwelijke systemen van de Amerikaans overheid naar informatie voor de journalist en gaf deze informatie mondeling door.

Volgens het ministerie heeft de man in 2018 zeker dertig keer op vertrouwelijke overheidssystemen gezocht naar informatie over vertrouwelijke onderwerpen die hij met de twee journalisten had besproken. Daarnaast zocht hij zowel in 2018 als in 2019 op verzoek van de twee journalisten meerdere keren naar informatie. Volgens de verdediging hoopte de man door het delen van informatie zijn relatie met de journalist te verbeteren.