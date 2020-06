Secret Service houdt verdachte aan voor databasediefstal uit 2014

De Amerikaanse Secret Service heeft een verdachte aangehouden voor het in 2014 stelen van een database met persoonlijke informatie en belastinggegevens, waarmee vervolgens voor 1,7 miljoen dollar werd gefraudeerd, aldus de aanklacht. De gestolen data bestond onder andere uit namen, social security nummers, adresgegevens en salarisinformatie.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie wist de 29-jarige Amerikaanse man in januari 2014 een hr-database met de gegevens van meer dan 65.000 medewerkers van het University of Pittsburgh Medical Center te stelen. Het ging zowel om persoonlijke als belastinginformatie. De gestolen data werd vervolgens aan andere criminelen verkocht. Die gebruikten de gegevens voor het indienen van honderden frauduleuze belastingaangiften waarin onterecht belastingteruggave werd gevraagd.

In totaal maakte de Amerikaans fiscus 1,7 miljoen dollar over naar de oplichters, die met het geld cadeaubonnen van Amazon kochten. Met de cadeaubonnen werden vervolgens elektronische producten, zoals telefoons, bij Amazon gekocht die naar Venezuela gingen. Deze producten werden daarna op online marktplaatsen in Zuid-Amerika aangeboden, zo meldt de Pittsburgh Post-Gazette.

Naast de databasediefstal stelt de aanklacht dat de verdachte tussen 2014 en 2018 vaker gestolen persoonsgegevens aan criminelen heeft verkocht, waarmee identiteitsdiefstal en bankfraude werd gepleegd. In totaal moet de man voor 43 aanklachten terechtstaan, waaronder identiteitsdiefstal.