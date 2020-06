NCTV: 13,6 miljoen mensen ontvingen NL-Alert controlebericht op telefoon

13,6 miljoen mensen hebben op hun telefoon het NL-Alert controlebericht ontvangen dat de overheid op 8 juni uitzond, zo laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vandaag weten. Het gaat om negentig procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder. Het vorige NL-Alert controlebericht van 2 december werd nog door ruim 12,9 miljoen mensen op hun mobiel ontvangen, wat neerkomt op 85 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder.

Van de tien procent die het afgelopen NL-Alert controlebericht niet direct ontving werd vier procent via anderen op de hoogte gebracht die het bericht wel hadden ontvangen, aldus de NCTV. Het totale bereik komt daarmee uit op 94 procent. Het hoogste bereik was onder mensen tussen 18 en 34 jaar. Van deze groep ontving 95 procent het controlebericht. Onder mensen van 75 jaar en ouder is het bereik het laagst, met een percentage van 73 procent. Wel maakt deze groep volgens de NCTV een inhaalslag. Het bereik steeg met elf procent ten opzichte van het vorige controlebericht van afgelopen december.

Twee keer per jaar wordt er een bericht verstuurd waarmee burgers kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Via NL-Alert waarschuwt en informeert de overheid burgers over noodsituaties. Zo staat erin een NL-Alert vermeld wat eraan de hand is, wat er moet worden gedaan en waar verdere informatie is te vinden.

Op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht is NL-Alert al ingesteld. Het is mogelijk om de ontvangst van NL-Alert op de telefoon uit te schakelen. Gebruikers ontvangen dan geen controleberichten meer, maar ook geen meldingen bij noodsituaties.

NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. Naast het versturen van berichten naar telefoons is NL-Alert ook op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro en op digitale reclamezuilen te zien. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 7 december 2020 rond 12 uur uitgezonden.