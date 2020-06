Minister Blok: aanwijzen van daders achter cyberaanval zeer complex

Het aanwijzen van de daders achter een cyberaanval is "uiterst complex" en zal niet zomaar door de Nederlandse overheid worden gedaan, zo stelt minister Blok van Buitenlandse Zaken. De minister reageerde op vragen van de SP over de attributie van cyberaanvallen en of Nederland in staat is om vast te stellen wie achter specifieke tegen Nederland gerichte cyberaanvallen zitten.

Volgens Blok is technische attributie van een cyberaanval uiterst complex en is er daarom geïnvesteerd in de capaciteit van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. "Het aanwijzen van de verantwoordelijke dader is een nationale bevoegdheid waar een kabinetsbesluit aan ten grondslag ligt waarin meerdere factoren, waaronder de impact op de nationale veiligheid en mogelijk geopolitieke gevolgen, in overweging worden genomen. Het ligt daardoor niet voor de hand dat het kabinet zomaar hierover naar buiten treedt", aldus de minister.

In bepaalde gevallen zal Nederland wel man en paard noemen. Als voorbeeld noemt Blok het verantwoordelijk houden van Rusland voor cyberoperaties tegen Georgië van vorig jaar oktober. Volgens de minister draagt een actief politiek attributiebeleid bij aan het afschrikkend vermogen en het minder aantrekkelijk maken van Nederland als doelwit van cyberoperaties.

Minister Bijleveld van Defensie kwam vorig jaar al tot een zelfde uitspraak: "Door een actiever attributiebeleid maken we Nederland een minder aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen. De MIVD levert door technisch zeer complex inlichtingenonderzoek een onmisbare bijdrage aan onze attributiecapaciteiten."