Nederlandse app Omapost meldt datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Nederlandse app Omapost heeft melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan van een datalek nadat tienduizenden gebruikers pushmeldingen ontvingen met de namen van opa's en oma's die zij niet kennen. Er zijn geen adresgegevens bij andere mensen terecht gekomen, zo laat de stichting weten

Met Omapost is het mogelijk om van foto's op smartphone of computer een echt kaartje te laten maken en dat fysiek naar iemand te laten versturen. Gebruikers kunnen ook instellen dat ze een notificatie ontvangen wanneer iemand bijna jarig is. "Zojuist hebben er een flink aantal mensen pushmeldingen ontvangen, met de naam van iemand die je niet kent. Sorry daarvoor! We waren een test aan het draaien waarbij iets fout ging", aldus Omapost op Twitter.

Het ging om namen van drie personen die niet meer aan een gebruiker waren gekoppeld, zo zegt Omapost tegenover RTL Nieuws. Doordat de koppeling ontbrak stuurde het systeem van Omapost de notificatie naar alle gebruikers van de postdienst in plaats van één ontvanger. Omapost maakt excuses voor het datalek en laat weten dat de fout bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld.