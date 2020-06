Apple voorziet apps van privacylabel en vereist toestemming voor tracking

Apple heeft tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC verschillende nieuwe privacyfeatures voor iOS en macOS aangekondigd, waaronder een privacylabel voor apps en de vereiste dat apps voortaan toestemming van gebruikers moeten krijgen om hen te tracken.

In het verleden liet Apple-topman Tim Cook geregeld weten dat Apple privacy als een mensenrecht beschouwt, een boodschap die gisterenavond door Craig Federighi, Apples senior vice-president software engineering, werd herhaald. "Privacy is nu belangrijker dan ooit", aldus Federighi. Om gebruikers meer controle over hun gegevens te geven kondigde Apple verschillende nieuwe features aan.

IOS-gebruikers hadden al de optie om hun exacte locatie met app-ontwikkelaars te delen. Straks wordt het ook mogelijk om een locatie bij benadering met apps te delen. Tevens worden er aanpassingen doorgevoerd zodat gebruikers via de statusbalk weten wanneer de camera of microfoon iets opnemen.

Een andere nieuwe feature is dat apps toestemming aan gebruikers moeten vragen om hen over apps en websites van andere bedrijven te volgen om zo gerichte advertenties te tonen. Het gaat dan ook om het koppelen van informatie over de gebruiker die via een app of website van één bedrijf is verkregen met informatie die door andere bedrijven is verzameld voor gerichte advertenties of het meten van advertenties.

Apple verplicht al dat apps over een privacybeleid beschikken. Om het voor gebruikers duidelijker te maken hoe een app met privacy omgaat is er een privacylabel ontwikkeld. Gebruikers moeten straks in één oogopslag kunnen zien welke gegevens een app verzamelt en hiermee doet. Apple vergelijkt het met de ingrediëntenlabels die bij voedingsproducten worden gebruikt. Het privacylabel is straks zichtbaar op de productpagina van apps in alle appstores van Apple.

MacOS Big Sur

Naast nieuwe iOS-features kondigde Apple ook de volgende versie van macOS aan, genaamd macOS Big Sur. Eén van de nieuwe features is een nieuw Privacy Report dat laat zien welke trackers Safari heeft geblokkeerd. Ook kunnen gebruikers zelf instellen voor welke websites Safari gebruik kan maken van extensies en wanneer. Verder zal "secure password monitoring" gebruikers waarschuwen wanneer in de browser opgeslagen wachtwoorden onderdeel van een datalek zijn geweest.