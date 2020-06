"Privégegevens vijftigplussers doorverkocht voor WhatsAppfraude"

Privégegevens van vijftigplussers afkomstig uit callcenters worden doorverkocht aan criminelen voor het plegen van WhatsAppfraude, zo stelt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De verkochte data wordt aangevuld met gegevens over kinderen en informatie voor het plegen van WhatsAppfraude.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om geld. Zo wordt er een verhaal opgehouden dat men even geen geld heeft om een rekening te betalen. Vaak doen de oplichters zich voor als een kind van het slachtoffer. De callcenters, die voor tientallen bedrijven werken, beschikken over grote hoeveelheden informatie.

Deze data wordt door criminelen verhandeld. Het gaat dan om lijsten met namen, geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers en soms ook de bank van de persoon in kwestie. Deze lijsten worden weer aangevuld met informatie over de kinderen, zoals hun naam, profielfoto en socialmediaprofielen. Hoe meer informatie over het potentiële slachtoffer aanwezig is, hoe meer waard de data is. Informatie over slachtoffers wordt voor bedragen tussen de 25 cent en 2 euro per slachtoffer verhandeld.

"We zijn natuurlijk erg geïnteresseerd hoe criminelen de telefoonnummers en adressen van hun slachtoffers verzamelen", vertelt digitaal rechercheur Spoormans aan RTL Nieuws. "Als criminelen niet meer via derden aan persoonsgegevens kunnen komen, is het een stuk lastiger om fraudes te plegen."

Ronald van Schijndel, voorzitter van de Werkgeversvereniging voor Facilitaire Contactcenters (WFC), laat in een reactie weten dat hij zich niet kan voorstellen dat dit gebeurt. "Contactcenters zijn professionele organisaties waarbij security hoog in het vaandel staat", aldus Van Schijndel. "Een Excelbestand met persoonsgegevens downloaden zou niet moeten kunnen en gegevens verkopen is volstrekt ontoelaatbaar."

De Fraudehelpdesk liet Security.NL eerder deze maand weten dat slachtoffers van WhatsAppfraude in de eerste vier maanden van dit jaar voor 1,2 miljoen euro zijn opgelicht. Een groter bedrag dan de schade die in 2019 werd gemeld.