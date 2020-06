COA lekt gegevens slachtoffers mensenhandel via 'gewit' Exceldocument

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gegevens van slachtoffers van mensenhandel via een 'gewit' Exceldocument gelekt. Dat heeft de organisatie via de eigen website bekendgemaakt. Begin dit jaar ontving het COA een verzoek op de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) van VPRO’s Argos over signalen van mensenhandel en smokkel bij Nigeriaanse asielzoekers.

Het COA verstrekte de journalisten de gevraagde informatie in een Exceldocument. In het bestand, dat het orgaan ook online zette, stonden meldingen van mensenhandel op en rondom asielzoekerscentra vermeld, waarbij het alleen ging om meldingen met betrekking tot personen met de Nigeriaanse nationaliteit. "De persoonsgegevens van Nigeriaanse asielzoekers op deze lijst zijn vervolgens gewit. Na publicatie van de lijst op de website bleek dat persoonsgegevens van bewoners en/of medewerkers op de lijst toch zichtbaar gemaakt konden worden", aldus het COA.

Het gaat om privacygevoelige informatie, zoals namen, geboortedata, telefoonnummers en kentekennummers, zo laat NRC weten. Het gaat om gegevens van honderden slachtoffers van mensenhandel, waaronder ook hun verblijfslocaties. Na ontdekking van de persoonlijke informatie in het Exeldocument werd het COA door de journalisten gewaarschuwd en haalde het orgaan het document offline.

Vervolgens plaatste het COA een tweede document online, maar daardoor werd het datalek alleen maar groter. In dit document stonden twaalfhonderd meldingen gedetailleerd beschreven, waaronder die over asielzoekers van andere nationaliteiten. Ook dit document heeft het COA na te zijn ingelicht offline gehaald. Er wordt nog onderzocht hoe vaak het document is gedownload.

"Hoewel er, na ontdekking, adequaat is gereageerd valt niet uit te sluiten dat derden toegang hebben gehad tot persoonsgegevens van bewoners en/of medewerkers. We betreuren dit ten zeerste en hebben het datalek direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens", zo laat het COA weten.