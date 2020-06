Adware-apps in Google Play Store meer dan 15 miljoen keer gedownload

Opnieuw zijn er in de Google Play Store apps met adware ontdekt, die bij elkaar meer dan vijftien miljoen keer zijn gedownload. De ontwikkelaars achter de adware hadden bestaande games genomen en die voorzien van adware. De aangepaste apps werden daarna in de Google Play Store geplaatst.

Net als bij andere malafide apps hadden ook de ontwikkelaars van de adware-apps maatregelen genomen om detectie en verwijdering door gebruikers te voorkomen. Eenmaal geïnstalleerd wordt na enige tijd het icoon van de adware-app van het startscherm verwijderd en vervangen door een snelkoppeling. Vervolgens laat de app allerlei advertenties buiten de app zien.

De advertenties worden via banners en notificaties ook over andere apps getoond. Daarnaast opent de adware de browser om aanvullende advertenties te tonen. Gebruikers die door hebben waar de advertenties vandaan komen en via het startscherm de app verwijderen, verwijderen in werkelijkheid alleen de snelkoppeling. De app zelf blijft op het systeem actief en doorgaan met het tonen van advertenties, totdat die via de app-instellingen wordt verwijderd.

Vier van de games, Draw Color by Number, Skate Board - New, Find Hidden Differences en Shoot Master waren elk meer dan één miljoen keer gedownload. Waarschijnlijk zijn de apps, die werden ontdekt door antivirusbedrijf Avast, via advertenties onder de aandacht van gebruikers gebracht. Avast waarschuwde Google, dat vervolgens dertig van de 47 ontdekte apps verwijderde.