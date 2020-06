Brits techbedrijf start verkoop van privacyvriendelijk IoT-platform Mozilla

Vorig jaar onthulde Mozilla een zelf ontwikkeld Internet of Things-platform voor het op een privacyvriendelijke manier bedienen van "smart devices" via het internet. Het Britse techbedrijf OKdo is nu begonnen om het platform als kant en klare kit aan te bieden. De Mozilla WebThings Gateway is een softwaredistributie voor smart home gateways en is gericht op privacy, security en interoperabiliteit. Via de gateway is het mogelijk om bijvoorbeeld bewegingssensoren, lampen en andere aangesloten apparaten zonder tussenpartij te bedienen.

Het IoT-platform werkt zonder app, slaat geen gegevens op in de cloud en is open source. De software is via Mozilla's website te downloaden en op verschillende apparaten te installeren, zoals een Raspberry Pi. Voor gebruikers die alles in één keer willen hebben biedt OKdo de Mozilla WebThings Gateway Kit. Het pakket bestaat uit een Raspberry Pi 4 en behuizing, een microSD-kaart waarop de Mozilla WebThings Gateway draait en een handleiding.

"Met de WebThings Gateway hebben gebruikers altijd volledige controle. Je kunt direct je huis en apparaten vanaf het web monitoren en bedienen. Je hoeft geen data met een clouddienst of leverancier te delen", zegt Mozillas Nancy Hang. De kit van OKdo kost omgerekend 86 euro.