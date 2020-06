Een brede coalitie van mensenrechtenorganisaties, burgerrechtenbewegingen, onderzoeksinstellingen, techbedrijven en duizenden internetgebruikers maakt zich zorgen over het voortbestaan van het Open Technology Fund (OTF), een organisatie die al acht jaar lang allerlei opensourceprojecten financiert die zich inzetten voor een open, veilig en vrij internet.

Onder andere het Tor Project, vpn-protocol Wireguard, versleutelde chatapp Signal en besturingssysteem Qubes ontvangen of ontvingen geld via het OTF. Het OTF valt onder het Amerikaanse Agency for Global Media (USAGM). Een overheidsagentschap dat geld krijgt toegewezen van het Amerikaanse Congres. Het USAGM kreeg onlangs een nieuwe directeur, die het hoofd, de president en het gehele bestuur van het OTF ontsloeg, zo meldt The Verge.

Daarnaast zou er worden gelobbyd om geld van het OTF naar verschillende closedsourceprojecten te laten gaan die zich alleen inzetten voor het omzeilen van internetcensuur in China. Daardoor zouden verschillende bekende projecten in de kou komen te staan, aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Een coalitie van organisaties, waaronder de EFF, het Tor Project en de Duitse hackersclub CCC, roept iedereen op om een open brief te ondertekenen waarin het Amerikaanse Congres wordt gevraagd om de geplande uitgaven van het OTF in stand te houden, alle financiering via een open, eerlijk, competitief en bewijsgebaseerd beslissingsproces te laten plaatsvinden en alle gefinancierde projecten open source te laten zijn.