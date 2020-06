Eerste internetprovider schaart zich achter Firefox DNS over HTTPS

Mozilla heeft de eerste internetprovider gevonden die de dns-verzoeken van Firefoxgebruikers standaard gaat versleutelen. Het is de Amerikaanse internetprovider Comcast, zo heeft de browserontwikkelaar vandaag bekendgemaakt.

Dns-verzoeken zijn normaal onversleuteld. Hierdoor kan informatie over de gebruiker lekken en is het mogelijk voor kwaadwillenden om dns-verkeer in te zien of te veranderen. DNS over HTTPS (DoH) moet hier verandering in brengen door een versleutelde verbinding voor dns-verzoeken te gebruiken.

Mozilla noemt het gebruik van DoH een belangrijke maatregel om de privacy en security van gebruikers te beschermen. Mozilla wil DoH straks standaard voor Firefoxgebruikers inschakelen en koos voor een implementatie waarbij in eerste instantie alleen internetbedrijf Cloudflare de versleutelde dns-verzoeken zou ontvangen.

Via het "Trusted Recursive Resolver programma" kunnen andere partijen zich aanmelden die DoH voor Firefoxgebruikers willen aanbieden. Vorig jaar nam dns-provider NextDNS deel aan het programma, zodat Firefoxgebruikers een tweede keuze naast Cloudflare hebben. Nu is ook Comcast tot het programma toegetreden en is daarmee de eerste internetprovider.

Mozilla stelt dat het alleen providers kiest die aan een streng privacybeleid voldoen. Het gaat dan om het verzamelen en bewaren van zo min mogelijk data, transparant zijn over de data die toch wordt verzameld, het niet delen en verkopen van data aan derde partijen en het beperken van de mogelijkheid voor de dns-provider om content te blokkeren of aan te passen.

Bij Firefoxgebruikers op het netwerk van Comcast zal DoH straks standaard worden ingeschakeld. Deze gebruikers hebben nog wel de keuze om voor de DoH-servers van Cloudflare of NextDNS te kiezen. Wanneer Comcast de optie gaat aanbieden is nog onbekend.