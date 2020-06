Ontwikkelaar ddos-botnets veroordeeld tot dertien maanden cel in VS

Een 22-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien maanden wegens het ontwikkelen van verschillende ddos-botnets die uit gecompromitteerde IoT-apparaten bestonden. Daarnaast kreeg de man een "community confinement" van achttien maanden opgelegd, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De man ontwikkelde samen met twee handlangers verschillende malware die gebaseerd was op de broncode van de Mirai-malware. Deze malware wist via standaardwachtwoorden op grote schaal IoT-apparaten te infecteren. Het Mirai-botnet werd vervolgens voor allerlei grootschalige ddos-aanvallen ingezet. In de herfst van 2016 plaatste één van de Mirai-ontwikkelaars de broncode op internet, wat tot allerlei varianten leidde.

De nu veroordeelde Amerikaanse ontwikkelde samen met twee anderen verschillende van deze varianten, die namen als "Satori", "Okiru", "Masuta" en "Tsunami"/"Fbot" hadden. Via deze malware-exemplaren zouden zo'n 700.000 apparaten besmet zijn geraakt. De botnets die de besmette machines samen vormden werden vervolgens door de man verhuurd aan anderen, die er allerlei illegale zaken mee uitvoerden. Daarnaast maakte de man zelf gebruik van de botnets voor het uitvoeren van ddos-aanvallen.