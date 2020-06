Chatapplicatie Riot krijgt binnenkort nieuwe naam

De open source chatapplicatie Riot waarmee gebruikers end-to-end versleuteld kunnen communiceren krijgt binnenkort een nieuwe naam, zo hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Riot is een op het Matrix-protocol gebaseerde chatapp die zo'n vier jaar geleden werd gelanceerd. Onder andere Mozilla en de Franse overheid maken er direct gebruik van of hebben hun eigen chatapp op de Riot-code gebaseerd.

In een blogposting laten de ontwikkelaars weten dat ze de afgelopen jaren tegen verschillende problemen met de naam Riot en Riot.im zijn aangelopen. Zo staat spelontwikkelaar Riot Games niet toe dat de chatapplicatie de naam Riot of Riot.im als handelsmerk vastlegt. Iets wat gevolgen heeft om frauduleuze versies van de chatapp aan te pakken. "We bevinden ons in een verschrikkelijke positie wanneer iemand een fork maakt van Riot met dezelfde of soortgelijke naam en logo, wat dubieuze aanpassingen doorvoert, en we kunnen geen actie ondernemen om de appstores de app te laten verwijderen", aldus de ontwikkelaars.

Een ander probleem dat speelt is de naam zelf. Veel mensen hebben bij het horen van de naam Riot associaties met geweld, zo stellen de ontwikkelaars. Als laatste blijkt dat veel gebruikers alle namen rondom Riot verwarrend vinden. Zo is Riot gemaakt door het bedrijf New Vector en worden Riot-servers aangeboden door Modular, wat ook onderdeel van New Vector is. Daarom is er besloten om een nieuwe naam voor zowel Riot als New Vector en Modular te kiezen die de komende weken zal worden onthuld.