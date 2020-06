Mozilla kondigt relaydienst aan om e-mailadres Firefoxgebruikers te beschermen

Mozilla heeft een nieuwe dienst aangekondigd die e-mailadressen van Firefoxgebruikers moet beschermen tegen spammers en dubieuze websites. Via Firefox Relay kunnen gebruikers een e-mailalias genereren om zich bijvoorbeeld op websites te registreren. E-mails worden via de alias naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. Firefox Relay kwam afgelopen april al in het nieuws, maar nu heeft Mozilla de dienst officieel aangekondigd.

"De meeste mensen hebben maar één of twee e-mailadressen, waar tientallen of honderden online accounts aan zijn gekoppeld. Je e-mailadres is een unieke identifier, aangezien je de enige bent die het heeft. En dat houdt in dat er zeer veel data aan is gekoppeld, wat je e-mailadres een aantrekkelijk doelwit maakt", laat Mozilla weten. Door een e-mailalias te verstrekken moet worden voorkomen dat het echte e-mailadres op spamlijsten belandt of in handen van dubieuze bedrijven komt.

"Het gebruik van een e-mailalias wil niet zegen dat je kwade bedoelingen hebt, het betekent alleen dat je iets voor jezelf wilt houden. Het houdt niet in dat je e-mailalias niet wordt getrackt, maar je echt e-mailidentiteit is beschermd", stelt Mozilla verder. Om van Firefox Relay gebruik te maken is het wel nodig een Firefox-extensie te installeren. Tevens moeten gebruikers met hun Firefox-account zijn ingelogd.

Op dit moment vindt er een besloten bètatest plaats van de doorzenddienst. Wie geïnteresseerd is kan zich wel aanmelden om Firefox Relay te testen. Wanneer Mozilla de dienst voor iedereen toegankelijk maakt is nog niet bekend.