Sterke stijging van aantal phishingwebsites in .nl-zone

Het aantal phishingwebsites eindigend op .nl is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gestegen in vergelijking met voorgaande kwartalen, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, in het vandaag verschenen transparantierapport.

In het tweede kwartaal van 2019 ging het nog om 705 phishingdomeinen, gevolgd door 843 en 943 domeinen in het derde en vierde kwartaal. In het eerste kwartaal van 2020 was het aantal waargenomen phishingdomeinen in de .nl-zone gestegen naar bijna 5500. De phishingsites zijn gemiddeld zo'n 25 uur online voordat ze uit de lucht worden gehaald.

Tevens was er ook een toename van het aantal "shopping site skimmers". Het gaat in dit geval om kwaadaardige code die criminelen aan een webwinkel toevoegen en waarmee persoons- en creditcardgegevens van klanten worden gestolen. Bij 146 domeinen werd een dergelijke skimmer aangetroffen, terwijl dat er een kwartaal eerder nog 69 waren.

Wanneer SIDN meldingen over phishing of malware ontvangt waarschuwt het de betrokken houders, hosters en registrars met het verzoek om te controleren of het inderdaad om phishing of malware gaat en het in dit geval op te lossen. Wanneer de betrokken partijen het probleem niet oplossen zal SIDN nog enkele waarschuwingen sturen. "Is het probleem na maximaal 114 uur nog niet opgelost en stellen wij na controle ook zelf vast dat het probleem nog bestaat, dan halen we de domeinnaam uit de zone", aldus de stichting.