Beheerder van cybercrime-marktplaats veroordeeld tot negen jaar cel in VS

Een 30-jarige Russische man die twee websites beheerde waar cybercriminelen gestolen gegevens uitwisselden is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. Op één van de websites, "Cardplanet" genaamd, werden gestolen creditcardgegevens verhandeld. Via de website aangeboden creditcardgegevens zorgden alleen onder Amerikaanse creditcardgebruikers al voor een schade van meer dan 20 miljoen dollar, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Daarnaast beheerde de Rus een andere website waar cybercriminelen alleen op uitnodiging lid van konden worden. Via deze marktplaats werden gestolen gegevens, malware en cybercrimediensten aangeboden. Om lid van deze site te kunnen worden moesten nieuwe leden de steun van minstens drie bestaande leden hebben en een borg van 5.000 dollar betalen. Op deze manier moest worden voorkomen dat opsporingsdiensten de marktplaats konden infiltreren en dat criminelen de op de marktplaats gemaakte afspraken nakwamen.

De Russische man werd eind 2015 op een vliegveld in Israël aangehouden. Vorig jaar november werd hij aan de Verenigde Staten uitgeleverd en begin dit jaar bekende hij schuldig te zijn. De Amerikaanse aanklager had een gevangenisstraf van vijftien jaar geëist. De Rus zat al vier en een half jaar vast in voorarrest. Met goed gedrag kan hij over drie jaar vrijkomen, zo meldt de Associated Press.