Snowden: personeel medeplichtig aan hoe techbedrijven samenleving schaden

Medewerkers van techbedrijven zijn medeplichtig aan hoe hun werkgevers de samenleving schaden, zo stelt klokkenluider Edward Snowden. Volgens Snowden moet techpersoneel dan ook stilstaan bij hoe hun arbeid wordt gebruikt door bedrijven om meer macht te verkrijgen, mensen te surveilleren en de samenleving fundamenteel te veranderen.

Snowden deed zijn uitspraken tijdens een door Vice News georganiseerde paneldiscussie met journaliste Naomi Klein over de surveillancestaat. "De realiteit is dat al het werk politiek werk is. Het maakt mij niets uit of je hotdogs op de hoek van de straat verkoopt. We worden allemaal geconfronteerd met keuzes over hoe onze arbeid wordt gebruikt, hoe we dat sturen, wie we echt dienen, voor wie we werken en wie van ons levenswerk profiteert", aldus Snowden.

De afgelopen maanden kwamen medewerkers van verschillende techbedrijven in opstand tegen hoe de producten van hun werkgever worden gebruikt. Zo tekenden Google-medewerkers een petitie waarin het bedrijf werd opgeroepen om geen technologie meer aan politiediensten te leveren. Ook eisten sommige techmedewerkers dat hun bedrijf geen gezichtsherkenning meer aan overheden levert. Snowden stelt dat er een bewustwording in de techindustrie lijkt plaats te vinden, maar dat mensen meer moeten nadenken over de technologieën waaraan ze werken en de grotere gevolgen van hun werk.

"Engineers denken graag dat ze net wetenschappers zijn, dat waar ze aan werken iets puurs is, en ze alleen maar de raket in de lucht proberen te krijgen. Waar de raket neerkomt is niet hun zaak", merkte de klokkenluider op. "Mensen die spreadsheets maken, mensen die weer-apps maken, mensen die een stamboomwebsite maken, ze worden allemaal uitgekocht, ondermijnd, gecorrumpeerd en gestimuleerd om mogelijkheden aan hun platformen toe te voegen die fundamenteel tegen het publiek werken en in het voordeel van één of andere instelling waar die zich ook mag bevinden."

Techmedewerkers kijken volgens Snowden naar zichzelf op een "atomair niveau", waarbij ze alleen zichzelf in hun project of afdeling zien, maar niet naar hun rol in het grotere geheel kijken. "Maar hoe langer we dat doen, hoe meer grootschalige problemen er worden gecreëerd." Het ondertekenen van een petitie is één ding, maar weinig techmedewerkers stoppen of worden klokkenluider. "Het is niet genoeg om te lezen, het is niet genoeg om in iets te geloven, het is niet genoeg om iets te schrijven, je moet uiteindelijk voor iets staan als je dingen wilt veranderen", besloot Snowden.