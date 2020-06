Tiener veroordeeld voor het stelen van 126.000 euro via sms-phishing

Een 17-jarige jongen die via sms-phishing 126.000 euro wist te stelen is door de rechtbank Den-Haag veroordeeld tot achttien maanden jeugddetentie, waarvan negen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij het gestolen bedrag terugbetalen.

De jongen verstuurde sms-berichten die van ING afkomstig leken met de tekst: "Uw ING is in de quarantaine zone geplaatst en dient opnieuw te worden geverifieerd. Voorkom Blokkade en volg de stappen op" gevolgd door een link. Deze link wees naar een phishingsite die vroeg om verschillende persoonlijke en bankgegevens in te vullen. Met deze gegevens kon worden ingelogd op het ING-account van slachtoffers en geld worden overgemaakt.

In totaal wordt er van zes slachtoffers zo'n 126.000 euro gestolen en overgemaakt naar de rekeningen van katvangers, waarna het geld wordt opgenomen. Uit onderzoek dat naar de fraude wordt ingesteld blijkt dat er vanaf het ip-adres van de verdachte 649 keer is ingelogd op 126 unieke ING-accounts van slachtoffers en katvangers. Op de telefoon van de verdachte worden meer dan 53.000 Nederlandse telefoonnummers aangetroffen, alsmede informatie over toolkits om grote hoeveelheden sms-berichten te versturen, de in het phishingbericht gebruikte tekst en een groot aantal e-mailaccounts met daarachter het mogelijke wachtwoord.

"De verdachte heeft voor dit alles geen verklaring willen geven, terwijl dit schreeuwt om een uitleg", aldus de rechter. Die stelde verder dat er vanwege de gestructureerde vorm waarin de verdachte en zijn handlangers opereerden sprake is van een criminele organisatie waarin de tiener een cruciale rol speelde. "Bij deze inbreuk op de rechtsorde past een aanzienlijke vrijheidsbenemende straf. Het moet voor de verdachte en voor een ieder die overweegt frauduleus geld te verkrijgen, duidelijk zijn dat anderen door dit soort gedrag op grove wijze worden benadeeld", aldus de rechter .