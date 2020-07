Politie pakt tieners op voor betrokkenheid bij WhatsAppfraude

De politie Midden Twente heeft twee tieners aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij WhatsAppfraude. Het gaat om een 18-jarige man uit Borne en een 19-jarige man uit Hengelo. De aangehouden mannen worden ervan verdacht dat zij de rekeningen regelden waar slachtoffers van WhatsAppfraude het geld naar overmaakten.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Het komt ook voor dat oplichters erin slagen om het WhatsApp-account van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers.

De mannen in deze zaak zouden de katvangers hebben geregeld. "Achter deze vorm van oplichting zitten vaak criminele organisaties die geraffineerd te werk gaan. Het geld dat de slachtoffers overmaken, komt niet op de rekening van de bekende terecht, maar op de rekening van een geldezel", zo laat de politie weten. In deze zaak hebben al dertien slachtoffers aangifte gedaan. De politie is inmiddels meerdere katvangers op het spoor en heeft de afgelopen weken verschillende personen als verdachte gehoord. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.