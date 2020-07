Australië investeert komende tien jaar 830 miljoen euro in cybersecurity

Australië investeert de komende tien jaar omgerekend 830 miljoen euro in cybersecurity, zo heeft de Australische premier Scott Morrison bekendgemaakt. Het geld gaat onder andere naar de Australische inlichtingendienst ASD en het Australische Cyber Security Centre.

Zo ontvangt de ASD omgerekend 19 miljoen euro voor het ontregelen van cybercrime in het buitenland en aanpakken van buitenlandse cybercriminelen die het op Australiërs hebben voorzien, zo laat Morrison weten. Meer dan 21 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het ontwikkelen van een "cyber threat-sharing platform" waarmee bedrijven en overheden informatie over aanvallen kunnen uitwisselen en nieuwe dreigingen in bijna real-time kunnen blokkeren, aldus de uitleg van de premier.

Verder gaat er 7,4 miljoen euro naar oplossingen waarmee de ASD en grote Australische telecomproviders bekende kwaadaardige websites en malware kunnen blokkeren. Het grootste deel van het geld gaat echter naar het versterken van de inlichtingendienst. Met een bedrag van 288 miljoen euro wil Morrison voor meer dan vijfhonderd nieuwe bannen bij de ASD zorgen.