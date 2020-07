AP legde vorig jaar voor ruim 2,5 miljoen euro aan AVG-boetes op

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar voor ruim 2,5 miljoen euro aan AVG-boetes opgelegd. Het gaat in totaal om vier boetes, waarvan er twee nog niet zijn openbaar gemaakt. Dat laat de toezichthouder in het jaarverslag over 2019 weten (pdf).

Vorig jaar ontving de toezichthouder zo'n 27.000 datalekmeldingen, een stijging van 29 procent ten opzichte van 2018. Er kwamen vooral meer meldingen naar aanleiding van "hacking", phishing en malware binnen dan het jaar daarvoor. Tevens kwamen er bijna 27.000 nationale privacyklachten binnen. Deze klachten zijn afkomstig van mensen die het niet eens zijn over hoe een organisatie met hun persoonsgegevens omgaat. Vorig jaar werden bijna 21.000 klachten afgehandeld, zowel uit 2019 als 2018.

Boetes

Vorig jaar legde de AP in totaal vier AVG-boetes op. Het ging om een boete van 725.000 euro voor een bedrijf dat de vingerafdrukken van het personeel onrechtmatig verwerkte. Daarnaast kreeg tennisbond KNLTB een boete van 525.000 euro opgelegd voor de verkoop van ledengegevens. De overige twee boetes zijn nog niet openbaar gemaakt, maar betreffen toegang tot medische dossiers en inzagerechten.

Daarnaast legde de toezichthouder zeven keer een corrigerende maatregel op. Het ging om twee keer een last onder dwangsom, drie keer een berisping en twee keer een enkelvoudige last. Startte de AP in 2018 nog twintig onderzoeken, vorig jaar waren dat er 110. Er werden onder andere onderzoeken naar trackingcookies en ongewenste reclame aan zzp'ers gestart. Tevens greep de Autoriteit Persoonsgegevens ruim tweeduizend keer in naar aanleiding van een privacyklacht of datalek. Een verdubbeling ten opzichte van 2018. Zo werden er gesprekken met organisaties gevoerd of ontvingen die een waarschuwingsbrief.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het door een gebrek aan budget en personeel niet alle doelen kan waarmaken. Zo loopt de wachttijd op bij onder meer de behandeling van privacyklachten en de goedkeuring van BCR (bindende bedrijfsvoorschriften). "Dit raakt ons diep, want wij vinden dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig omgaan met hun gegevens", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Momenteel loopt er een onderzoek naar het budget van de toezichthouder.