Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar Citrix-lek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar het beveiligingslek in Citrix dat vorig jaar december bekend werd. Eerder liet de overheid al de aanpak van het Citrix-lek onderzoeken. Het onderzoek van de Onderzoeksraad is met name gericht op de aanpak in de maanden na de ontdekking van de kwetsbaarheid. Zo wordt er gekeken naar de verantwoordelijkheid van bedrijven en overheid, welke bevoegdheid ze hebben om de digitale veiligheid te borgen en hoe die zijn ingezet om de gevolgen van de kwetsbaarheid te beperken.

Het doel van het onderzoek is het vergroten van de digitale veiligheid in Nederland. Gisteren meldde securitybedrijf Fox-IT nog dat er in juni meer dan 8100 Citrix-servers kwetsbaar waren. Verder werden er 3300 gecompromitteerde Citrix-servers ontdekt, waarvan 39 in Nederland. 23 procent van de gecompromitteerde servers was door de organisatie in kwestie gepatcht, maar niet op tijd. Daardoor hadden aanvallers al een backdoor kunnen installeren.