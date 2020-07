Politie haalt chatbot Wout weer offline en laat nieuwe chatbot ontwikkelen

De politie heeft chatbot "Wout" weer offline gehaald en laat een nieuwe chatbot ontwikkelen. Vorig jaar konden slachtoffers van ransomware en helpdeskfraude zich bij Wout melden. Ook geluidsoverlast kon bij virtuele agent Wout worden gemeld. De proef werd afgelopen december afgerond. Vanwege de coronacrisis werd besloten om Wout weer in gebruik te nemen. Sinds 3 april beantwoordde de chatbot 15.000 vragen over het coronavirus.

"Wout stelt ons als politie in staat om snel en wendbaar in te spelen op vragen vanuit de samenleving. In het geval van corona om veel vragen te beantwoorden, te verwijzen of te informeren. Met als doel de de regionale call centra te ontlasten en om goed aan te sluiten op andere overheidscommunicatie, zoals de websites van de Rijksoverheid en het RIVM", zegt Bert Visser, programmamanager Redesign Dienstverlening bij de politie.

De resultaten van de proef worden gebruikt voor de aanbesteding van een nieuwe chatbot, die de politie moet gaan helpen bij het bieden van een modern platform dat zowel informatie kan verstrekken als meldingen kan aannemen. De politie stelt dat chatbots gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. "Hoe meer informatie een chatbot te verstouwen krijgt, hoe beter hij zich ontwikkelt." De huidige versie van Wout was niet voorzien van deze techniek. De antwoorden die Wout gaf waren gebaseerd op de meest gestelde vragen aan de politie.