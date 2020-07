Overheid gaat toezien op nationale infrastructuur voor e-facturatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat later dit jaar toezien op de infrastructuur voor e-facturatie. Deze rol is nu nog ondergebracht bij een stichting. E-factureren is het elektronisch uitwisselen van factuurgegevens tussen leverancier en koper. Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set aan factuurgegevens van de ene financiële administratie naar de ander financiële administratie wordt verzonden. Dankzij deze standaardisering kunnen financiële administraties e-facturen automatisch inlezen.

De Nederlandse overheid is door de Europese regelgeving en de Nederlandse Aanbestedingswet verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De Nederlandse overheid voldoet aan deze verplichting door te zijn aangesloten op het PEPPOL-transportnetwerk. PEPPOL is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen.

De PEPPOL-infrastructuur wordt geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze serviceproviders werken samen volgens het Afsprakenstelsel PEPPOL. De PEPPOL-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

De rol van toezichthouder was eerst neergelegd bij de stichting Simplerinvoicing. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt uit twee onderzoeken dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vergt. Daarom heeft het ministerie besloten om de rol van toezichthouder op zich te nemen. Dit zal op 1 oktober plaatsvinden.