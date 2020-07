Belgische bank schakelt 144 geldautomaten uit na digitale inbraakpoging

De Belgische bank Argenta heeft tijdelijk 144 geldautomaten uitgeschakeld nadat criminelen hadden geprobeerd om op digitale wijze in te breken, zo meldt de Belgische krant De Tijd. De aanvallen vonden plaats in de Antwerpse gemeenten Borsbeek en Ranst. Of de inbraken succesvol waren en wat er precies is gestolen wil Argenta niet zeggen.

"Het gaat om het oudste type van onze automaten", zegt Christine Vermylen van Argenta tegenover VRT NWS. "Die automaten zouden binnen afzienbare tijd vervangen worden, maar uit voorzorg hebben we ze nu stilgelegd." Het is de eerste keer dat de Belgische bank met een dergelijke vorm van criminaliteit te maken krijgt. Het Antwerpse parket bevestigt de digitale inbraakpogingen, maar geeft verder ook geen details.

"Het is een nieuwe manier van aanvallen waarbij we hier in België nog niet vertrouwd waren", laat Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin aan VRT NWS weten. Criminelen gebruiken ATM-malware en blackbox-aanvallen om de inhoud van de geldcassettes van geldautomaten te legen. Bij blackbox-aanvallen wordt hiervoor een extern apparaat op de geldautomaat aangesloten en geven criminelen vervolgens instructies waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd.

Bij het gebruik van ATM-malware weten criminelen de computer van de geldautomaat met malware te besmetten. Vervolgens kan, bijvoorbeeld door het opgeven van een code, de automaat worden leeggehaald. Het gebruik van dergelijke methodes komt al jaren voor in Europa. Vorig jaar nam het aantal door banken gerapporteerde incidenten met ATM-malware en blackbox-aanvallen echter af, aldus de European Association for Secure Transactions (EAST) afgelopen april.