Duitse overheid zet laatste stap richting veiligheidskeurmerk voor routers

De Duitse overheid heeft een specificatie opgesteld om de veiligheid van routers te testen, waarmee de laatste stap richting een veiligheidskeurmerk voor routers is gezet. Twee jaar geleden publiceerde het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, technische beveiligingsrichtlijnen voor routers voor particulieren.

Routers spelen een steeds grotere rol in de digitalisering van het huishouden en zijn daarmee een aantrekkelijk doelwit voor aanvallers, aldus het BSI. Met de publicatie van de richtlijn hoopt het BSI om routers beter bestand tegen aanvallen te maken. Zo moeten routers updates kunnen ontvangen. Verder moeten fabrikanten melden hoelang ze de router blijven ondersteunen en moeten ze ernstige kwetsbaarheden patchen. Ook moet de router over een firewall beschikken, geen onnodige diensten draaien en moet elke router een eigen uniek "preset" wachtwoord krijgen.

In samenwerking met testcentra, fabrikanten, telecomproviders en maatschappelijke organisaties is er nu een specificatie opgesteld waarmee kan worden getest of routers aan de richtlijnen van het BSI voldoen. Het opstellen van de testspecificatie was ook de laatste stap om een veiligheidscertificering voor routers mogelijk te maken. De Duitse overheid wil straks een veiligheidskeurmerk introduceren waarmee gebruikers eenvoudig kunnen zien dat het apparaat aan de veiligheidseisen voldoet. Het BSI roept nu testcentra en beveiligingsproviders op om hun medewerkers te laten erkennen als examinator van de beveiligingsrichtlijn.