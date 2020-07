Voormalig Yahoo-engineer veroordeeld voor inbreken op 6.000 Yahoo-accounts

Een voormalige medewerker van internetbedrijf Yahoo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar wegens het inbreken op zesduizend Yahoo-accounts. Ook moet de 35-jarige man 125.000 dollar aan schadevergoedingen en boetes betalen en een vorm van huisarrest uitzitten, waarbij hij een jaar lang zijn woning alleen voor bepaalde zaken mag verlaten, zo meldt The Mercury News.

De engineer gebruikte interne Yahoo-systemen om wachtwoordhashes te stelen, die hij vervolgens kraakte. Daarmee kreeg hij toegang tot zesduizend Yahoo-accounts, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man had het voorzien op accounts van jonge vrouwen, waaronder persoonlijke vrienden en werkcollega's. In de accounts zocht hij naar foto's en video's die hij kopieerde en thuis opsloeg. Via de overgenomen Yahoo-accounts wist de man ook toegang tot iCloud-, Facebook-, Gmail-, DropBox- en andere online accounts van zijn slachtoffers te krijgen, opzoek naar meer foto's en video's.

De verdachte had volgens zijn eigen inschatting twee terabytes aan data uit de gecompromitteerde accounts gedownload en had tussen de duizend en vierduizend afbeeldingen en video's in zijn bezit, zo laat de openbaar aanklager weten. Nadat Yahoo de verdachte activiteiten met de accounts opmerkte vernietigde de man de computer en harde schijf waarop de afbeeldingen waren opgeslagen.