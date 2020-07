Belgisch-Duitse chipfabrikant X-Fab legt productie stil na cyberaanval

De Belgisch-Duitse chipfabrikant X-Fab heeft na een cyberaanval alle it-systemen uitgeschakeld en de productie in alle zes de fabrieken stilgelegd. Om wat voor aanval het precies gaat laat het bedrijf niet weten. De afgelopen maanden maakten meerdere bedrijven bekend dat ze door een "cyberaanval" waren getroffen en systemen hadden uitgeschakeld, wat later om ransomware bleek te gaan.

X-Fab ontwikkelt chips die worden gebruikt door de auto-industrie. Ook zijn de chips te vinden in consumenten- en industriële producten en medische toepassingen. In een verklaring stelt de chipfabrikant dat het een team van interne en externe beveiligingsexperts heeft samengesteld om het probleem te verhelpen en alle systemen te herstellen. Wanneer het bedrijf weer operationeel is en of er financiële gevolgen zijn kan X-Fab nog niet zeggen.

X-Fab had vorig jaar een omzet van 506 miljoen dollar. Bij het bedrijf, dat fabrieken in Duitsland, Frankrijk, Maleisië en de Verenigde Staten heeft, zijn zo'n 3800 mensen werkzaam.

MAN België

Tevens is bekend geworden dat de Belgische afdeling van de Duitse vrachtwagenbouwer MAN door ransomware en datadiefstal is getroffen. De groep achter de Revil-ransomware maakte via een eigen website bekend dat systemen van het bedrijf zijn versleuteld en er bedrijfsgegevens zijn gestolen. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt het incident tegenover de Belgische krant De Tijd, maar geeft geen verdere details.