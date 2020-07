ACM presenteert conceptregels voor vrije modemkeuze eindgebruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag de Conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt gepubliceerd die ervoor moet zorgen dat eindgebruikers straks zelf hun eigen modem kunnen kiezen en niet meer de modem hoeven te gebruiken die de internetprovider standaard meelevert (pdf).

Volgens de toezichthouder is een vrije modemkeuze vanwege verschillende redenen belangrijk. Het zou aanbieders van modems, routers en mediaboxen moeten stimuleren om een goed aanbod te doen op het gebied van prijs en functionaliteit. Daarnaast zou de vrije keuze voor meer innovatie moeten zorgen. Tevens zou het de overstap naar een andere provider moeten vereenvoudigen, omdat de bestaande apparatuur naar een nieuwe provider kan worden meegenomen.

Veiligheid is een andere belangrijke reden voor het invoeren van de vrije modemkeuze. "Een significante groep eindgebruikers heeft behoefte de veiligheid van hun persoonlijke gegevens zelf te beheren en willen daarom ook modems en routers kunnen kiezen die dergelijk beheer in hun ogen beter mogelijk maken", aldus de ACM.

De toezichthouder merkt op dat de internetprovider eigenaar van het 'vaste netwerkaansluitpunt' is, dat vanuit het netwerk bezien aan het einde van de kabel ligt die de provider in de woning van de eindgebruiker binnen heeft gebracht. Vervolgens is het aan de eindgebruiker om te bepalen welke modem hij op het netwerkaansluitpunt aansluit.

Internetproviders mogen straks nog steeds hun eigen modems aan hun klanten leveren, maar moeten ook toestaan dat die hun eigen modem gebruiken. Providers hebben wel de mogelijkheid om in te grijpen als eigen apparatuur van eindgebruikers zorgt voor storingen of de veiligheid van het netwerk in gevaar brengt.

Het is dan ook aan de eindgebruiker om zijn eigen modem te beveiligen. "Indien de eindgebruiker besluit een eigen eindapparaat te gebruiken dan moet de eindgebruiker ervoor zorgen dat de software die door het eindapparaat wordt gebruikt, geen bedreiging vormt voor de netwerkbeveiliging", aldus de ACM. Wanneer een beveiligingsincident door een modem of router schade toebrengt aan het openbare netwerk of andere gebruikers mag een provider de betreffende eindgebruiker afsluiten.

De toezichthouder merkt verder op dat providers vanwege de beleidsregel hun administratieve bedrijfsprocessen moeten aanpassen. Tevens zullen alle providers de specificaties en instellingen voor het aansluiten van een eigen modem openbaar moeten maken.

De beleidsregel van de ACM is gebaseerd op de richtlijn van BEREC, het Europese netwerk van toezichthouders op elektronische communicatie. Providers en andere betrokkenen kunnen tot 4 september 2020 op de conceptregels van de ACM reageren. Bij het vaststellen van de definitieve versie zullen de reacties worden meegenomen. Zodra de definitieve beleidsregel is gepubliceerd hebben providers drie maanden de tijd om de benodigde aanpassingen door te voeren.

Internetproviders lieten vorig jaar nog weten geen voorstander van de vrije modemkeuze te zijn. De providers stellen dat centraal beheer van modems nodig is om veiligheidsgevaren van het Internet of Things effectief te kunnen bestrijden.